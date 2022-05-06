Силкин: впечатление, что от «Динамо» ничего не осталось. Так и в тройке могут не оказаться
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:5).
«Впечатление, что от «Динамо» ничего не осталось. Играть без обороны в футбол нельзя. Игроки сначала вышли играть с академизмом, вроде бы мячом завладели, а потом отдали инициативу. Надо отдать должное «Крыльям Советов»: на бешеных скоростях играли с огромным желанием.
А у «Динамо» настроения нет. Может быть, с отъездом тренера, то ли ещё с чем. Конечно, ажиотаж вокруг такого события просто так не проходит. Нет концентрации у игроков. С такой игрой «Динамо» и в тройке может не оказаться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Новость по теме«Крылья Советов» разгромили «Динамо» со счётом 5:2
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