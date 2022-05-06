Сергеев признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Нападающий «Зенит» Иван Сергеев стал лучшим игроком в апреле. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.



Сергеев набрал 30% голосов болельщиков. В пяти матчах апреля нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Второе место в голосовании занял нападающий Малком, третье — Клаудиньо.

Недавно «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».