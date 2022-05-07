«Локомотив» поделил очки с ЦСКА, «Зенит» разгромил «Краснодар» в женской Суперлиге

Вчера, 6 мая, в рамках 9-го тура женской Суперлиги прошло два матча. «Зенит» дома играл с «Краснодаром», а «Локомотив» принимал ЦСКА.



Встреча в Санкт-Петербурге закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0. Голы в составе «Зенита» забивали Ана Диаш, оформившая дубль, Екатерина Пантюхина с передачи Лины Якуповой и Елизавета Лазарева.



В матче между женскими командами «Локомотива» и ЦСКА голов забито не было.



«Зенит» продолжает побеждать в женской Суперлиге: команда из Санкт-Петербурга одержала восемь побед в восемь матчах и уверенно лидирует в турнирной таблице. ЦСКА в девяти матчах набрал 22 очка и расположился на второй позиции. «Локомотив» с 19 очками идёт на третьей позиции, а «Краснодар» с пятью очками в пяти матчах — седьмой.