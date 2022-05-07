Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник в январе хотел прибрести в «МЮ» нападающего, но совет директоров отказал ему

Рангник в январе хотел прибрести в «МЮ» нападающего, но совет директоров отказал ему
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в прошедшее зимнее трансферное окно хотел, чтобы в клуб был приобретён новый нападающий, однако совет директоров отказался выполнять просьбу немца, сообщает в своём «твиттере» Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на тот момент рассматривалось три потенциальных кандидата на усиление «МЮ», ими были Луис Диас, который в январе перешёл «Ливерпуль», Хулиан Альварес, который летом пополнит состав «Манчестер Сити», а также Душан Влахович, который также в январе пополнил состав «Ювентуса».

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника сменит голландец Эрик тен Хаг, в настоящее время возглавляющий амстердамский «Аякс».

Новость по теме
Рангник: тен Хаг должен сказать, с какими игроками он хочет работать в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022