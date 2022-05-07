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Каррера: медали, приз тренеру года и футболки «Спартака» лежат в чемодане. А вино я выпил

Каррера: медали, приз тренеру года и футболки «Спартака» лежат в чемодане. А вино я выпил
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, где хранит награды, которые он завоевал в России.

«Из России у меня осталось очень много памятных вещей. Медали, награда тренеру года, футболки «Спартака», шарфы, которые мне дарили… Всё лежит в чемодане с логотипом «Спартака», это воспоминание о прекрасных днях. У меня даже есть шарф с нецензурной фразой Комбарова! Он стал безумно популярным. Я повторил за Димой: «Грацио блин (в оригинале использовалось нецензурное выражение. – Прим. «Чемпионата»)» после победной игры с «Анжи». В тот момент все мои эмоции выплеснулись наружу, ну а фраза ушла в народ.

Бутылки вина с моим изображением, которые я дарил? Да, одну я подарил музею клуба, вторую – консулу, который дал мне российскую визу. А игрокам я бутылки не дарил. Вина было не так много, так что всё остальное я выпил сам», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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