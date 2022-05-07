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Массимо Каррера объяснил свои слова о возможности возглавить «Спартак»

Массимо Каррера объяснил свои слова о возможности возглавить «Спартак»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил свои слова о возможном возвращении в стан красно-белых.

«Мои слова о готовности возглавить «Спартак»? Я бы очень хотел вернуться! Я имел лишь это в виду. Нет такого, что я уже на следующий сезон еду в Москву тренировать «Спартак». Но если поступит предложение – с радостью! Я преданный болельщик «Ювентуса», поиграл в «Аталанте», «Бари». Но в моём сердце отдельное место отведено «Спартаку», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

Напомним, Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.

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