«Моё сердце разбивается». Президент УЕФА — о санкциях в отношении российских команд

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских команд от международных соревнований на сезон-2022/2023.



«Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе. В каком-то смысле моё сердце разбивается из-за того, что приходится наказывать спортсменов, потому что это не их вина. Нехорошо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы обязаны реагировать. Мы должны сделать всё возможное, чтобы покончить с этим безумием как можно скорее», — приводит слова Чеферина AS.



Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.