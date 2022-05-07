Анчелотти прокомментировал отказ «Атлетико» устраивать чемпионский коридор для «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отказ «Атлетико» от чемпионского коридора в честь победы мадридского клуба в Примере.
«Мы, итальянцы, к этому привыкли. Каждый делает то, что чувствует, и мы должны это уважать. Это наш дружественный клуб, мы уважаем всех. Если они хотят делать — хорошо, не хотят — ничего страшного», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Ранее «Атлетико» сообщил, что футболисты команды не будут отдавать дань уважения игрокам «Реала» за досрочную победу в чемпионате Испании перед очной встречей. Напомним, 30 апреля «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
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