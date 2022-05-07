Червиченко: с «Уралом» «Спартак» решил проблемы в обороне за счёт сильной игры в нападении

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).



«Первый тайм очень хороший получился, при том, что серьёзные проблемы в обороне «Спартак» решил. Единственное, за счёт чего можно было их решить, очень сильная игра в нападении: они это и сделали. Когда уже основные игроки нападения ушли, игра была туда-сюда. Всё могло обернуться… «Урал» во втором тайме выглядел лучше.

Уверен, «Урал» не вылетит. Если кто и вылетит, то это «Уфа» или «Арсенал». «Урал» точно останется в РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Сегодня, 7 мая, состоялся матч «Урал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».