Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Николсона и гол Мозеса — в видеообзоре матча 28-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак»

Дубль Николсона и гол Мозеса — в видеообзоре матча 28-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак»
Комментарии

Сегодня, 7 мая, состоялся матч «Урал» — «Спартак». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1.

После подачи с углового нападающий «Спартака» Шамар Николсон открыл счёт в матче на 11-й минуте. А на 26-й минуте форвард удвоил преимущество московского клуба. На 30-й минуте полузащитник гостей Виктор Мозес довёл счёт до крупного. На 55-й минуте встречи защитник «Урала» Лео Гогличидзе отыграл один мяч.

Чтобы включить видео, нажмите на любую область видео или кнопку Play.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

«Спартак» разнёс «Урал» в первом тайме. А потом бросил играть «Спартак» разнёс «Урал» в первом тайме. А потом бросил играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022