«Оренбург» сыграл вничью с «Олимп-Долгопрудным» в матче ФНЛ, «Факел» победил «Волгарь»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Олимп-Долгопрудный». Команды сыграли вничью, счёт — 2:2.



Счёт был открыт в первом тайме. На 27-й минуте отличился нападающий хозяев Владимир Обухов. На 39-й минуте ответный мяч забил защитник «Олимп-Долгопрудного» Филип Иполе.



На 40-й минуте форвард «Оренбурга» Николай Прудников вывел свою команду вперёд. На 62-й минуте счёт сравнял полузащитник Илья Сафронов. В добавленное ко второму тайму время вторую жёлтую карточку получил защитник «Оренбурга» Андрей Малых.



В других матчах ФНЛ воронежский «Факел» обыграл астраханский «Волгарь» — 1:0, а «КАМАЗ» и «Кубань» сыграли вничью – 0:0.