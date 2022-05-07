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«Оренбург» сыграл вничью с «Олимп-Долгопрудным» в матче ФНЛ, «Факел» победил «Волгарь»

«Оренбург» сыграл вничью с «Олимп-Долгопрудным» в матче ФНЛ, «Факел» победил «Волгарь»
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге в рамках 36-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал «Олимп-Долгопрудный». Команды сыграли вничью, счёт — 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 27-й минуте отличился нападающий хозяев Владимир Обухов. На 39-й минуте ответный мяч забил защитник «Олимп-Долгопрудного» Филип Иполе.

На 40-й минуте форвард «Оренбурга» Николай Прудников вывел свою команду вперёд. На 62-й минуте счёт сравнял полузащитник Илья Сафронов. В добавленное ко второму тайму время вторую жёлтую карточку получил защитник «Оренбурга» Андрей Малых.

В других матчах ФНЛ воронежский «Факел» обыграл астраханский «Волгарь» — 1:0, а «КАМАЗ» и «Кубань» сыграли вничью – 0:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
1:0 Обухов – 27'   1:1 Иполе – 39'   2:1 Прудников – 40'   2:2 Сафронов – 62'
Удаления: Малых – 90+2' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 16:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Максимов – 56'
ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
07 мая 2022, суббота. 16:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 0
Кубань
Краснодар
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