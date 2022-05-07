«Зенит» обыграл «Химки» благодаря голу Сергеева
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Химки». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 14-й минуте отличился нападающий Иван Сергеев, ему ассистировал Юри Алберто.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему ассистенты Антон Кобзев (Москва) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Зенит» набрал 64 очка в 28 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).
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