«Нант» победил «Ниццу» в финале Кубка Франции и выиграл первый трофей за 22 года

Завершился финальный матч Кубка Франции сезона-2021/2022 «Ницца» — «Нант». Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Победу одержала команда из Нанта, счёт – 1:0.
Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 47-й минуте с пенальти отличился полузащитник Людовик Блас.
Таким образом, «Нант» стал победителем Кубка Франции. Команда в четвёртый раз в истории выиграла данный трофей. Последняя победа команды из Нанта в Кубке страны датируется сезоном-1999/2000. В том сезоне «канарейки» выиграли Суперкубок Франции. В следующем розыгрыше Суперкубка «Нант» сыграет с победителем Лиги 1 – «Пари Сен-Жермен».
«Нант» является одним из самых титулованных клубов Франции. У команды восемь побед в чемпионате, а также, помимо четырёх побед в Кубке страны, два трофея Суперкубка Франции.
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