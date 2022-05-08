Фернандеш согласился с кричалкой фанатов, что игроки «МЮ» не достойны носить майку клуба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после поражения в матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4) прокомментировал кричалку болельщиков «красных дьяволов» о том, что игроки команды не достойны носить футболку клуба.

«То, что мы сделали, и то, что сделал я лично, — этого недостаточно, чтобы носить футболку «Манчестер Юнайтед». И я принимаю это» — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

После 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. «Брайтон» с 47 баллами располагается на девятой строчке.

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