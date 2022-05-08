Жорди Альба высказался о конкуренции «Барселоны» с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о конкуренции с «Реалом» после победы в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1).

«Жаль, что мы поздно начали побеждать. Мы прибавляли, но опоздали в борьбе за Примеру в нынешнем сезоне. «Барселоне» нужно бороться за всё.

Пока мы играем, да, мы могли бы составить конкуренцию «Реалу». Несмотря на это, они показали стабильную игру и выиграли чемпионат. Они заслуженно выиграли его. В следующем году мы будем бороться за все цели», — приводит слова Альбы Marca.

После 35 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, записав в свой актив 69 очков. Лидирует в турнирной таблице мадридский «Реал», который досрочно стал чемпионом Испании.