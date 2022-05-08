Бруну Фернандеш: «МЮ» нужно многое исправить. Это очевидно по нынешнему сезону

27-летний португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил результаты клуба в нынешнем сезоне, отреагировав на поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4) в 36-м туре чемпионата Англии.

«Я много раз обсуждал с представителями клуба его будущее, прежде чем подписать контракт, поэтому думаю, что дальше всё должно быть лучше, но очевидно, что многое нужно исправить, как мы видели в этом сезоне», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 45 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

Напомним, после 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. «Брайтон» (47) – на девятой строчке.