Бруну Фернандеш: «МЮ» нужно многое исправить. Это очевидно по нынешнему сезону

27-летний португальский хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил результаты клуба в нынешнем сезоне, отреагировав на поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4) в 36-м туре чемпионата Англии.
«Я много раз обсуждал с представителями клуба его будущее, прежде чем подписать контракт, поэтому думаю, что дальше всё должно быть лучше, но очевидно, что многое нужно исправить, как мы видели в этом сезоне», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 45 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
Напомним, после 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. «Брайтон» (47) – на девятой строчке.
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