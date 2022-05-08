Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин: у Роналду нет причин оставаться в клубе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин поделился мнением о будущем форварда команды Криштиану Роналду.
«Я не знаю, куда Роналду перейдёт. Но мне трудно представить, что он останется в «Манчестер Юнайтед». Я не вижу причин, чтобы он оставался в команде. Только если тренерскому штабу не выдадут £ 300 млн (€ 350 млн), которые будут направлены в нужное русло. Иначе, думаю, Роналду покинет «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Диона Даблина Sky Sports.
37-летний португальский форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне 38 матчей во всех турнирах. Он забил 24 гола и сделал три результативные передачи.
Вчера, 7 мая, «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги уступил на выезде «Брайтону» со счётом 0:4. «Красные дьяволы» лишились математических шансов отобраться в Лигу чемпионов на сезон-2022/2023.
- 8 мая 2022
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