«Вильярреал» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
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Сегодня, 8 мая, состоится матч «Вильярреал» — «Севилья». Встреча 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Севилья».
«Севилья» набрала 64 очка в 34 встречах и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Вильярреал» (52) — на восьмом месте. Ранее досрочно чемпионом Испании стал мадридский «Реал». По итогам прошлого сезона чемпионом страны стал мадридский «Атлетико».
В следующем туре чемпионата Испании сезона-2021/2022 «Севилья» сыграет с «Мальоркой», а «Вильярреал» проведёт встречу с «Райо Вальекано».
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