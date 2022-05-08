«Аталанта» без Миранчука уверенно обыграла «Специю» в выездном матче Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Специя» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Луис Мурьель. На 30-й минуте форвард «Специи» Даньеле Верде сравнял счёт. На 73-й минуте защитник Берат Джимсити вновь вывел «Аталанту» вперёд. На 87-й минуте хавбек клуба из Бергамо Марио Пашалич установил итоговый счёт встречи.



Российский нападающий «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на эту встречу, но не вышел на поле.



«Аталанта» набрала 59 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Специя» (33) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Интер» (78).