В «Юргордене» заявили, что хотят сохранить в команде полузащитника «Рубина» Хакшабановича
Поделиться
Генеральный директор «Юргордена» Хенрик Берггрен заявил о намерении сохранить в команде полузащитника «Рубина» Сеада Хакшабановича, который сейчас выступает за шведский клуб на правах аренды.
«Конечно, мы хотим оставить Хакшабановича у себя в команде. Но мы пока не знаем, возможно ли это», — сказал Хенрик Берггрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, игрок воспользовался правилом ФИФА о приостановке контракта с «Рубином» до 30 июня 2022 года.
В семи играх за «Юргорден» Хакшабанович забил два гола и сделал одну результативную передачу. В 23 матчах за «Рубин» Сеад отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5,5 млн.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
17:20
-
17:13
-
17:11
-
16:59
-
16:52
-
16:49
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
Партнерский контент