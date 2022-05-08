В «Юргордене» заявили, что хотят сохранить в команде полузащитника «Рубина» Хакшабановича

Генеральный директор «Юргордена» Хенрик Берггрен заявил о намерении сохранить в команде полузащитника «Рубина» Сеада Хакшабановича, который сейчас выступает за шведский клуб на правах аренды.

«Конечно, мы хотим оставить Хакшабановича у себя в команде. Но мы пока не знаем, возможно ли это», — сказал Хенрик Берггрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, игрок воспользовался правилом ФИФА о приостановке контракта с «Рубином» до 30 июня 2022 года.

В семи играх за «Юргорден» Хакшабанович забил два гола и сделал одну результативную передачу. В 23 матчах за «Рубин» Сеад отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5,5 млн.