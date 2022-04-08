Как обеднели «Спартак», «Зенит» и другие после ухода легионеров. Минус € 176 млн в РПЛ!

7 марта ФИФА официально разрешила иностранцам, выступающим в России, приостанавливать действие своих контрактов в связи с событиями на Украине. Вчера это новое «трансферное окно» закрылось. Возможностью покинуть РПЛ воспользовались 40 легионеров – только ЦСКА, «Сочи» и «Крылья Советов» сохранили своих иностранцев. Да, кто-то ещё может вернуться летом, но прямо сейчас некоторые клубы сильно потеряли в стоимости составов. Показываем, как именно.

«Зенит»

«Зенит» потерял основного защитника – Ракицкий сыграл 23 матча во всех соревнованиях нынешнего сезона, забил два гола и сделал шесть результативных передач. После расторжения контракта с «Зенитом» украинец в конце марта провёл товарищеский матч за харьковский «Металлист» на сборе в Турции, но контракт с клубом не подписал.

«Динамо»

Официально Иван Ордец ещё игрок «Динамо». Защитник не разорвал контракт с клубом, но и не играет.

«Спартак»

«Спартак» потерял двух важных игроков. Хотя потеря Ларссона кажется не такой существенной, как Айртона. Бразильцу не было равных на левом фланге: за 3,5 неполных сезона он провёл больше 100 матчей за «Спартак». Не факт, что он вернётся в Москву – у «Фламенго» есть фиксированная сумма выкупа игрока. Что касается Ларссона, то за него всё говорит статистика в РПЛ этого сезона: 17 матчей, 0 голов и результативных действий.

«Локомотив»

Пабло стал единственным легионером, которого продал «Локо». Кроме того, «Локомотив» смог заработать – клуб продал его на € 300 тыс. дороже, чем покупал. В этом сезоне защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Краснодар»

«Краснодар» потерял всех легионеров за исключением нигерийцев, которые играют за дубль. Однако это не сильно влияет на результаты команды – «быки» набрали семь из 12 очков в четырёх турах, обыграв «Урал» и «Спартак». В апреле «Краснодар» ждёт испытание: команда сыграет на выезде с «Рубином» и «Крыльями Советов», а в конце месяца примет «Зенит» и «Ростов».

«Рубин»

А вот «Рубин» что с легионерами, что без терпит поражения. С момента рестарта РПЛ у команды Слуцкого одна победа в четырёх матчах. Впереди – «Краснодар» и «Спартак».

«Ростов»

После ухода легионеров «Ростов» идёт с переменным успехом: победы над «Рубином» и «Крыльями Советов», ничья с «Динамо» и поражение «Нижнему Новгороду».

«Крылья Советов»

Украинец Дмитрий Иванисеня был основным защитником: сыграл 17 матчей в сезоне (16 – с первых минут). В последних играх его место занял Сергей Божин, но Дмитрий по-прежнему официально игрок «Крыльев».

«Ахмат»

Грозненский клуб расторг контракт с Полярусом. В этом сезоне Артём сыграл 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Украинский полузащитник не был стабильным игроком: провёл семь встреч с первых минут.

«Арсенал»

Давиташвили, в отличие от Бьёрнстрёма, играл чаще. В этом сезоне Зурико отметился четырьмя голами и одним ассистом в 23 матчах во всех соревнованиях.

«Химки»

Виана и Ламкель Зе перешли в «Химки» в начале этого года. Дидье оформил дубль «Локомотиву» и сыграл три матча. Что касается Дагерстоля, то Филип был основным защитником команды в первой половине сезона.

«Уфа»

Болинголи – брат Ромелу Лукаку – не успел дебютировать за «Уфу» и вернулся в «Селтик». А Табидзе пропустил всю первую половину сезона из-за операции на крестообразной связке.

«Урал»

В конце 2021 года «Урал» одержал две победы и четырежды сыграл вничью. В 2022-м у команды Шалимова не всё так гладко: екатеринбуржцы набрали два очка в пяти матчах. Кажется, «Уралу» не хватает ушедших игроков.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» ничего не потерял после ухода двух игроков: Игбун сыграл 29 минут за клуб, Ларсен успел провести только четыре игры.