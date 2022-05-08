Газизов поддержал Хачатурянца после информации о его уходе с поста президента РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста главы Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022.
«Не верю всей этой информации об уходе Хачатурянца по окончании сезона. Поддерживаю Ашота Рафаиловича! Хотелось бы, чтобы он и дальше был президентом РПЛ. Он много сделал за короткое время. Лига двигается вперёд с ним!
Какое главное решение он совершил? Он профессионал. Что говорит, то и делает! Это его самая главная большая черта. Просто так Хачатурянц словами не бросается. Говорит и делает!» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона.
- 8 мая 2022
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