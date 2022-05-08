Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов поддержал Хачатурянца после информации о его уходе с поста президента РПЛ

Газизов поддержал Хачатурянца после информации о его уходе с поста президента РПЛ
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе Ашота Хачатурянца с поста главы Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022.

«Не верю всей этой информации об уходе Хачатурянца по окончании сезона. Поддерживаю Ашота Рафаиловича! Хотелось бы, чтобы он и дальше был президентом РПЛ. Он много сделал за короткое время. Лига двигается вперёд с ним!

Какое главное решение он совершил? Он профессионал. Что говорит, то и делает! Это его самая главная большая черта. Просто так Хачатурянц словами не бросается. Говорит и делает!» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона.

Новость по теме
Ашот Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по окончании сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022