«Спартак» выразил соболезнования семье болельщика, погибшего в ДТП

Московский «Спартак» выразил соболезнования семье болельщика, который разбился возвращаясь с матча команды с «Уралом» (3:1) с Екатеринбурга.

«Выражаем соболезнования родным погибшего, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Пока подробностей и деталей нет, ответственные за сбор средств — а в таких печальных случаях болельщиками организуются подобные сборы — на связь не выходили. Специалисты по работе с болельщиками держат ситуацию на контроле», — передаёт слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Маршрутное такси с болельщиками московской команды попало в ДТП в ночь на 8 мая. Фанаты «Спартака» возвращались с Екатеринбурга, где команда проводила матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги.