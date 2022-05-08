Заур Хапов: мы провели два разных тайма в игре с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу железнодорожников в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0)
«Хочу поздравить команду и болельщиков с победой. После двух тяжёлых поражений мы должны были реабилитироваться. Получились два разных тайма. Первый тайм был тяжёлый, было много поперечных передач. Второй тайм провели совсем иначе. Хотелось бы отметить выход Миранчука и Бека-Бека: они добавили скорости, качество передач. Второй тайм провели качественно», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав 11-метровый удар. «Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.
- 8 мая 2022
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