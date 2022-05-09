«Атлетико» Мадрид впервые в истории обыграл «Реал» на «Ванда Метрополитано»

Футболисты мадридского «Атлетико» установили историческое достижение. Об этом сообщает Opta.

Подопечные Диего Симеоне впервые на своей домашней арене «Ванда Метрополитано» одержали победу над «Реалом» не только в Ла Лиге, но и во всех других турнирах.

Единственный гол в матче на 40-й минуте забил полузащитник домашней команды Янник Феррейра Карраско, реализовавший 11-метровый удар.

Единственный гол Янника Карраско в матче «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид:

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«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на одно очко. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.