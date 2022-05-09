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«Атлетико» Мадрид впервые в истории обыграл «Реал» на «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» Мадрид впервые в истории обыграл «Реал» на «Ванда Метрополитано»
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Футболисты мадридского «Атлетико» установили историческое достижение. Об этом сообщает Opta.

Подопечные Диего Симеоне впервые на своей домашней арене «Ванда Метрополитано» одержали победу над «Реалом» не только в Ла Лиге, но и во всех других турнирах.

Единственный гол в матче на 40-й минуте забил полузащитник домашней команды Янник Феррейра Карраско, реализовавший 11-метровый удар.

Единственный гол Янника Карраско в матче «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид:

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«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на одно очко. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.

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