Анчелотти отреагировал на поражение «Реала» в мадридском дерби от «Атлетико»

62-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», высказался о поражении от «Атлетико» (0:1) в 35-м туре чемпионата Испании.

«Это был хороший матч, в котором встретились равные по уровню команды. Думаю, мы играли намного лучше во второй части встречи, но не могли взять гораздо большего в плане результата после такой насыщенной и эмоциональной недели. Я и не ждал большего, правда.

В таких матчах на главную роль выходит психологический аспект и, очевидно, у «Атлетико» было преимущество в этом плане, что, в принципе, нормально. «Реалу» не были нужны очки, хотелось лишь провести хороший матч – у нас это получилось, особенно во втором тайме, где мы были близки к тому, что свести всё к ничьей. Приоритет был в том, чтобы дать игровую практику тем, кто её мало получал по ходу сезона, и избежать проблем для игроков основы.

Финал Лиги чемпионов? У нас есть время, чтобы подготовиться к нему и дать восстановиться игрокам. На ближайшей неделе не будет происходить что-то особенного, мы будем как обычно проводить физическую и тактическую подготовку. В оставшихся матчах чемпионата мы будем придерживаться такого же выбора состава, сейчас нужно меньше вносить изменений», — приводит слова Анчелотти Marca.

Обзор матча «Атлетико»— «Реал»:

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«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на одно очко. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.