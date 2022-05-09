Мануэль Нойер высказался о ситуации с истекающим контрактом с мюнхенской «Баварией»

36-летний немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о ситуации со своим контрактом с немецким грандом, который истекает уже следующим летом.

«Переговоры о моём новом контракте идут очень хорошо. У нас есть всё время мира. Так что дела определённо идут хорошо», — приводит слова Нойера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на эфир DAZN.

Как отмечает источник, стороны уже завершают сделку по заключению нового контракта до 2024 года.

Нойер перешёл в «Баварию» в 2011 году. В нынешнем сезоне вратарь в 37 матчах во всех турнирах пропустил 34 мяча и 14 раз сыграл «на ноль».

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд. Нойер в составе мюнхенского клуба выиграл 27 трофеев.