Сменщик Мануэля Нойера в «Баварии» продлил контракт с командой

Вратарь мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх подписал новое соглашение с командой до 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба в своём «твиттере».



33-летний Ульрайх является сменщиком основного вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. Он выступал за команду с 2015 по 2020 год, затем перейдя в «Гамбург». Летом 2021 года Ульрайх вновь вернулся в «Баварию», подписав контракт до конца сезона.



Всего за мюнхенский клуб Ульрайх в 78 матчах пропустил 89 голов и 24 раза сыграл «на ноль». Рыночная стоимость вратаря оценивается порталом Transfermarkt в € 900 тыс.



Напомним, «Бавария» в 10-й раз подряд стала чемпионом Германии. На счету Ульрайха — семь чемпионств страны, победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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