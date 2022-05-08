В дортмундской «Боруссии» прокомментировали будущее Эрлинга Холанда

Глава отдела профессиональных игроков дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем форварда немецкой команды Эрлинга Холанда.

«Сделка по Эрлингу Холанду? Я думаю, что на следующей неделе у нас будет ясность в отношении этого футболиста», — приводит слова Себастьяна Келя в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Источник также добавил, что Кель подтвердил, что в команде готовы к уходу норвежского нападающего.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к подписанию форварда «Боруссии». Переговоры по переходу норвежского нападающего ведутся уже несколько недель.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провёл за дортмундскую «Боруссию» 29 матчей во всех турнирах. Норвежский форвард забил 28 голов и сделал семь результативных передач.