В дортмундской «Боруссии» прокомментировали будущее Эрлинга Холанда
Поделиться
Глава отдела профессиональных игроков дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем форварда немецкой команды Эрлинга Холанда.
«Сделка по Эрлингу Холанду? Я думаю, что на следующей неделе у нас будет ясность в отношении этого футболиста», — приводит слова Себастьяна Келя в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Источник также добавил, что Кель подтвердил, что в команде готовы к уходу норвежского нападающего.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к подписанию форварда «Боруссии». Переговоры по переходу норвежского нападающего ведутся уже несколько недель.
В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провёл за дортмундскую «Боруссию» 29 матчей во всех турнирах. Норвежский форвард забил 28 голов и сделал семь результативных передач.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:13
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
Партнерский контент