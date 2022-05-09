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The Athletic: Холанд отказал «Реалу» и «Барселоне» ради перехода в «Манчестер Сити»

The Athletic: Холанд отказал «Реалу» и «Барселоне» ради перехода в «Манчестер Сити»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд принял решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити», несмотря на интерес мадридского «Реала» и «Барселоны». Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство горожан надеется, что переход 21-летнего Холанда позволит им впервые одержать победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что стороны закрыли сделку по трансферу Холанда в летнее трансферное окно.

Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. Сообщалось, что летом 2022 года сумма отступных за футболиста составит € 75 млн.

За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Рыночная стоимость нападающего оценивается в € 150 млн. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии.

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