The Athletic: Холанд отказал «Реалу» и «Барселоне» ради перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд принял решение продолжить карьеру в «Манчестер Сити», несмотря на интерес мадридского «Реала» и «Барселоны». Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство горожан надеется, что переход 21-летнего Холанда позволит им впервые одержать победу в Лиге чемпионов.



Ранее сообщалось, что стороны закрыли сделку по трансферу Холанда в летнее трансферное окно.

Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. Сообщалось, что летом 2022 года сумма отступных за футболиста составит € 75 млн.



За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Рыночная стоимость нападающего оценивается в € 150 млн. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии.