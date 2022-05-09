«Матч с «Реалом» убил нас». Верратти — о неудачной серии «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти после ничьей с «Труа» (2:2) в матче Лиги 1 назвал причину неудачного выступления команды в последних матчах. Парижане не могут победить в трёх последних встречах.
«Испытываем небольшое разочарование. Думаю, что мы должны получать удовольствие от таких матчей, а для этого нужно побеждать и хорошо играть. У нас один из самых спокойных эпизодов сезона, потому что мы не испытываем давления. Нам просто нужно получать удовольствие. Я немного расстроен результатом. Это не то, о чём мы мечтаем в конце сезона, особенно когда мы уже оформили чемпионство.
Уверен, что с той командой, которая есть у нас, мы могли бы играть намного лучше в трудные моменты. Это был сложный сезон. Мы победили в лиге, но в начале сезона было тяжело, зато в концовке сезона мы выиграли много матчей. Это показывает, что у команды отличный характер.
Мы немного показали во время матчей с «Реалом». Думаю, матч с ними убил нас, как болельщиков. Однако мы выиграли чемпионат, что никогда не бывает легко. Нашей мечтой было пройти дальше в Лиге чемпионов», — приводит слова Верратти RMC Sport.
- 9 мая 2022
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