«Локомотив» близок к продлению контракта с Гильерме до конца 2023 года

«Локомотив» близок к договорённости с вратарём Маринато Гильерме о продлении контракта до конца 2023 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Нынешний договор 36-летнего голкипера с командой действует до декабря 2022 года.

Гильерме выступает за российскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне российский вратарь бразильского происхождения принял участие в 22 матчах во всех турнирах (чемпионат России, Лига Европы, Суперкубок России), в которых пропустил 26 голов и трижды сыграл «на ноль».



Несколько месяцев Гильерме восстанавливался после травмы. Ранее в московском клубе заявляли, что хотят подписать с вратарём новое соглашение.

«Локомотив» после 28 туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице шестое место с 44 очками.