«Интер» установил ценник за форварда, которым интересуется лондонский «Арсенал»
Поделиться
Итальянский «Интер» готов продать нападающего Лаутаро Мартинеса в лондонский «Арсенал», если получил за него предложение в размере € 60 млн и выше. Об этом сообщает ESPN.
В текущем сезоне 24-летний Лаутаро сыграл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 3 передачи.
Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.
Ранее сообщалось, что «Интер» не продаст своего футболиста в летнее трансферное окно и отклонит любые предложения о его переходе.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
14:39
-
14:17
-
14:17
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
13:44
-
13:31
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:57
-
12:55
-
12:35
-
12:27
-
12:21
-
12:16
-
12:13
-
12:11
-
12:04
-
11:56
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:09
-
10:44
-
10:35
-
10:28
-
10:21
-
10:12
-
10:06
-
09:48
-
09:36
Партнерский контент