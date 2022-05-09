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«Интер» установил ценник за форварда, которым интересуется лондонский «Арсенал»

«Интер» установил ценник за форварда, которым интересуется лондонский «Арсенал»
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Итальянский «Интер» готов продать нападающего Лаутаро Мартинеса в лондонский «Арсенал», если получил за него предложение в размере € 60 млн и выше. Об этом сообщает ESPN.

В текущем сезоне 24-летний Лаутаро сыграл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 3 передачи.

Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Интер» не продаст своего футболиста в летнее трансферное окно и отклонит любые предложения о его переходе.

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