Левандовски разочарован предложением «Баварии» по продлению контракта
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски остался недоволен предложением, которое выдвинул немецкий клуб ради продления соглашения между сторонами. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, 33-летнего польского футболиста не устраивает ни размер зарплаты, ни продолжительность сделки, которые предлагает ему «Бавария». Действующее соглашение между Левандовским и «Баварией» истекает в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Левандовски продолжает оставаться приоритетным вариантом для «Барселоны», несмотря на заявления обоих клубов. «Бавария» хочет сохранить игрока, о чём сообщила его агенту Пини Захави на первой встрече.
Видеоролик. Футболисты, которые выигрывали Лигу чемпионов, «Золотой мяч» и чемпионат мира:
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