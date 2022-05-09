Левандовски разочарован предложением «Баварии» по продлению контракта

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски остался недоволен предложением, которое выдвинул немецкий клуб ради продления соглашения между сторонами. Об этом сообщает Sport.es.



По сведениям источника, 33-летнего польского футболиста не устраивает ни размер зарплаты, ни продолжительность сделки, которые предлагает ему «Бавария». Действующее соглашение между Левандовским и «Баварией» истекает в 2023 году.



Ранее сообщалось, что Левандовски продолжает оставаться приоритетным вариантом для «Барселоны», несмотря на заявления обоих клубов. «Бавария» хочет сохранить игрока, о чём сообщила его агенту Пини Захави на первой встрече.

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