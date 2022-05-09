Кечинов — о матче с «Енисеем»: просто «Спартаку» никогда не будет. Команду лихорадит

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Енисеем». Игра состоится 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Победа в Кубке — единственная возможность немного скрасить этот неудачный сезон. Но в финал ещё надо попасть. «Енисей» — очень симпатичная и играющая команда: старается атаковать, а не просто отсиживаться с обороне, рассчитывая на контратаки. Нас ожидает упорный матч. Не думаю, что «Спартак» где-то недонастроится, значимость игры очень высока. Просто «Спартаку» сейчас никогда не будет. Команду лихорадит, игра нестабильная. Но, конечно, ожидаю победу красно-белых», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 9 мая 2022
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