Кечинов — о матче с «Енисеем»: просто «Спартаку» никогда не будет. Команду лихорадит

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Енисеем». Игра состоится 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Победа в Кубке — единственная возможность немного скрасить этот неудачный сезон. Но в финал ещё надо попасть. «Енисей» — очень симпатичная и играющая команда: старается атаковать, а не просто отсиживаться с обороне, рассчитывая на контратаки. Нас ожидает упорный матч. Не думаю, что «Спартак» где-то недонастроится, значимость игры очень высока. Просто «Спартаку» сейчас никогда не будет. Команду лихорадит, игра нестабильная. Но, конечно, ожидаю победу красно-белых», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.