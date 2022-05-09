Дэвид Бекхэм: «МЮ» нужны изменения. Фанаты, наверное, рады, что сезон заканчивается

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм подвёл итоги сезона «Манчестер Юнайтед».

«Я считаю, что изменения необходимы и эти изменения уже идут. Тяжёлый конец сезона, но фанаты, наверное, рады, что он заканчивается.

Сезон был полон взлётов и падений, и футболисты сделали всё возможное, так же как и тренер. Люди по-прежнему приходят на стадион. Я был там пару месяцев назад, он был полный.

Фанаты верят, они поддерживают и всё равно придут, так делают фанаты «Манчестер Юнайтед». Немногим болельщикам пришлось пережить то, что пережили они в последние годы, но они всё равно заполняют стадион», – приводит слова Бекхэма Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» за один тур до конца сезона английской Премьер-лиги потерял шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов на будущий сезон.

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