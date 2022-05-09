Объявлена символическая сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Лучшим футболистом тура стал полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, получивший оценку 8,8. В матче 28-го тура чемпионата России с «Уралом» Мозес отметился забитым мячом и результативной передачей. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 3:1.



Сборная 28-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки», 7,6), Андрей Лангович («Ростов», 7,4), Максим Осипенко («Ростов», 8,1), Марат Быстров («Ахмат», 7,5), Наир Тикнизян («Локомотив», 7,8), Сергей Ткачёв («Арсенал», 7,8), Владислав Сарвели («Крылья Советов», 8,3), Кингс Кангва («Арсенал», 8,1), Виктор Мозес («Спартак», 8,8), Максим Глушенков («Крылья Советов», 8,5), Шамар Николсон («Спартак», 8,5).

Фото: WhoScored