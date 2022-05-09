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Де Лаурентис подтвердил, что Спаллетти продолжит работу в «Наполи»

Де Лаурентис подтвердил, что Спаллетти продолжит работу в «Наполи»
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил намерение сохранить Лучано Спаллетти на посту главного тренера «Наполи», несмотря на неудачу команды в борьбе за титул Серии А в этом сезоне.

«Спаллетти — тренер высочайшего уровня. У него есть контракт, и я всегда говорил, что это двухлетний контракт с опцией продления на третий сезон. Спаллетти останется здесь.

Я не давал интервью в течение восьми месяцев, мне нужно было познакомиться с тренером как с человеком. И, на мой взгляд, тренер он потрясающий, а человек серьёзный, это те две вещи, которые заставляют меня сказать, что и на этот раз я попал в цель», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

За два тура до конца Серии А «Наполи» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.

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