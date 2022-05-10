Терехов считает, что «Сочи» может бороться с «Зенитом за чемпионство в следующем сезоне
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Крайний защитник «Сочи» Сергей Терехов выразил мнение о возможности бороться с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
На вопрос, есть ли у «Сочи» шансы бороться с «Зенитом» за чемпионство в случае усиления своего состава, Терехов ответил: «Думаю, всё возможно. Почему нет? Всё зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах», — приводят слова Сергея Терехова «Известия».
После 28 туров «Сочи» занимает третье место в таблице РПЛ нынешнего сезона, «Зенит», в свою очередь, занимает первое место и ранее уже обеспечил себе чемпионство в российской Премьер-лиге сезона-2021/2022.
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