Сергей Терехов: игрокам «Сочи» рано вешать медали, впереди ещё два тура

Крайний защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о борьбе за призовые места в нынешнем сезоне РПЛ.

«Конечно, пока рано вешать медали на шеи. Ещё два тура впереди. Многие команды обжигались, когда, казалось бы, вот-вот. Поэтому нужно сейчас подготовиться к «Нижнему Новгороду». И сыграть на максимуме. Мы не смотрим на соперников, буксуют они или нет. У всех бывают спады и подъёмы», — приводят слова Терехова «Известия».

После 28 туров «Сочи» занимает третье место в таблице РПЛ нынешнего сезона, опережая ближайшего преследователя московский «ЦСКА» на пять очков при равном количестве проведённых матчей.

В двух оставшихся турах «Сочи» предстоит сыграть у себя на поле с «Нижним Новгородом» и с московским «Динамо» на выезде.