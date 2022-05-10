Сергей Терехов: игрокам «Сочи» рано вешать медали, впереди ещё два тура
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Крайний защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о борьбе за призовые места в нынешнем сезоне РПЛ.
«Конечно, пока рано вешать медали на шеи. Ещё два тура впереди. Многие команды обжигались, когда, казалось бы, вот-вот. Поэтому нужно сейчас подготовиться к «Нижнему Новгороду». И сыграть на максимуме. Мы не смотрим на соперников, буксуют они или нет. У всех бывают спады и подъёмы», — приводят слова Терехова «Известия».
После 28 туров «Сочи» занимает третье место в таблице РПЛ нынешнего сезона, опережая ближайшего преследователя московский «ЦСКА» на пять очков при равном количестве проведённых матчей.
В двух оставшихся турах «Сочи» предстоит сыграть у себя на поле с «Нижним Новгородом» и с московским «Динамо» на выезде.
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