Соболев: хочу выиграть Кубок России и посвятить победу маме
Поделиться
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как справился со сложным периодом после смерти матери летом 2020 года.
«Просто я уверен, что мама не хотела бы, чтобы я переживал. Когда вернулся в команду через три дня, сразу продолжил работать. Хотелось просто играть в футбол. Забил в первом же матче, благодаря этому стало легче. Мама всегда говорила, что всё сложится хорошо, я попаду в «Спартак» и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае всё видит… Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».
Комментарии
- 10 мая 2022
-
15:03
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:21
-
14:20
-
14:17
-
14:14
-
14:09
-
14:02
-
13:53
-
13:43
-
13:42
-
13:38
-
13:38
-
13:33
-
13:14
-
13:12
-
13:11
-
13:06
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:24
-
12:23
-
12:14
-
12:10
-
12:09
-
12:07
Партнерский контент