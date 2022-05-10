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Соболев: хочу выиграть Кубок России и посвятить победу маме

Соболев: хочу выиграть Кубок России и посвятить победу маме
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как справился со сложным периодом после смерти матери летом 2020 года.

«Просто я уверен, что мама не хотела бы, чтобы я переживал. Когда вернулся в команду через три дня, сразу продолжил работать. Хотелось просто играть в футбол. Забил в первом же матче, благодаря этому стало легче. Мама всегда говорила, что всё сложится хорошо, я попаду в «Спартак» и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту «Спартака». Хотя, думаю, она в любом случае всё видит… Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

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