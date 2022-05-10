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Сборная Украины презентовала особую патриотическую форму для товарищеских матчей. Фото

Сборная Украины презентовала особую патриотическую форму для товарищеских матчей. Фото
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о выпуске специального патриотического комплекта формы для сборной Украины. В нём национальная команда проведёт ближайшие товарищеские матчи.

На форме изображена карта Украины, границы которой стилизованы под флаги государств, оказывающих украинцам помощь. Также добавлена надпись «United for Ukraine», которая в переводе означает «Объединение ради Украины». А номера игроков на спине «выложены» из названий пострадавших украинских городов.

Фото: Соцсети президента УАФ Андрея Павелко

«В этой уникальной форме сборная Украины будет выступать только в матчах подготовки к плей-офф ЧМ-2022. После этого в каждый из населённых пунктов, указанных на униформе, будет передано по одной футболке для местных музеев», — написал Павелко в своих соцсетях.

Фото: Соцсети президента УАФ Андрея Павелко

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