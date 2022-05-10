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Лондонский «Арсенал» нашёл усиление для нападения в АПЛ

Лондонский «Арсенал» нашёл усиление для нападения в АПЛ
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Лондонский «Арсенал» следит за нападающим «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, кандидатуру 25-летнего английского нападающего «канониры» рассматривают в качестве замены для Александра Ляказетта, который, вероятно, не будет продлевать соглашение с командой и покинет её свободным агентом в конце нынешнего сезона.

Калверт-Льюин перешёл в «Эвертон» в 2016 году. В 13 матчах английской Премьер-лиги на счету нападающего три забитых мяча и одна результативная передача.

Соглашение между Калвертом-Льюином и «Эвертоном» истекает в 2025 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 42 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» может подписать нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

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