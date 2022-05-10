«Бенфика» планирует подписать чемпиона мира 2014 года

Португальская «Бенфика» заинтересована в переходе полузащитника нидерландского ПСВ Марио Гётце. Об этом сообщает A Bola.

По сведениям источника, единственной сложностью в трансфере чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии может стать его зарплата. Сообщается, что Гётце получает в ПСВ € 2,5 млн за сезон.

Гётце стал игроком ПСВ в 2020 году, перейдя из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. В 50 матчах нынешнего сезона на счету Гётце 12 забитых голов и 11 результативных передач.



Соглашение между Гётце и ПСВ истекает в 2024 году. Рыночная стоимость немецкого полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 12 млн.

Гётце является автором гола, который принёс сборной Германии победу на чемпионате мира.