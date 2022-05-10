Анатолий Мещеряков — о возможном закрытии «Казанки»: флаг им в руки. Ломать — не строить
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о решении железнодорожников закрыть фарм-клуб «Казанка».
«Когда мы создавали проект «Казанка», это была система подготовки молодых игроков. Молодёжка молодёжкой, а с мужиками играть — совсем другая история, другая игра. Если нынешние руководители считают по-другому – флаг им в руки. Ломать – не строить. У меня давно нет категории «обидно – не обидно», ведь это жизнь. Наверное, люди в «Локомотиве» лучше других понимают, как надо выстраивать систему. Они же работают по рекомендации наших немецких коллег, которые так долго и успешно работали в «Локомотиве», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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