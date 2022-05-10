Цорн — о возможном закрытии «Казанки»: иметь две похожие команды финансово невыгодно
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал появившуюся информацию о возможном закрытии фарм-клуба «Казанки».
«Этот вопрос мне уже задавали три недели назад. Когда в клубе будет финальное понимание обновлённой структуры молодёжного футбола, проинформируем всех. Факт пока только в том, что иметь две команды с похожей возрастной структурой неоптимально и финансово невыгодно клубу», — сказал Томас Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация о том, что руководство московского «Локомотива» приняло решение о закрытии фарм-клуба, «Казанки». В нынешнем сезоне «Казанка» провела 20 матчей, одержав девять побед, четыре раза сыграв вничью и семь раз проиграв.
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