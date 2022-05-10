Зинченко пригласил 10-летнего украинского беженца на тренировку «Манчестер Сити». Фото

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко пригласил 10-летнего украинского беженца на тренировку команды.



«Это Андрей. Ему 10 лет. Сейчас он находится уже в безопасности. Как и большинству украинцев, ему с семьей пришлось покинуть свой дом. 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и тренировался со своей командой.

Фото: Соцсети Зинченко.

Сегодня он мечтает лишь о мире в нашей стране. О мире. О спокойной жизни дома. Очень больно, потому что на Украине сейчас много таких детей, как Андрей. Их лишили детства, или, что ещё хуже — жизни.



Я верю, что настанет день, когда все дети снова смогут жить беззаботно, мечтать и получать положительные эмоции, которые сегодня испытал Андрей на тренировке «Манчестер Сити», — написал Зинченко в соцсетях.