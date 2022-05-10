Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинченко пригласил 10-летнего украинского беженца на тренировку «Манчестер Сити». Фото

Зинченко пригласил 10-летнего украинского беженца на тренировку «Манчестер Сити». Фото
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко пригласил 10-летнего украинского беженца на тренировку команды.

«Это Андрей. Ему 10 лет. Сейчас он находится уже в безопасности. Как и большинству украинцев, ему с семьей пришлось покинуть свой дом. 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и тренировался со своей командой.

Фото: Соцсети Зинченко.

Сегодня он мечтает лишь о мире в нашей стране. О мире. О спокойной жизни дома. Очень больно, потому что на Украине сейчас много таких детей, как Андрей. Их лишили детства, или, что ещё хуже — жизни.

Я верю, что настанет день, когда все дети снова смогут жить беззаботно, мечтать и получать положительные эмоции, которые сегодня испытал Андрей на тренировке «Манчестер Сити», — написал Зинченко в соцсетях.

Новость по теме
Сборная Украины презентовала особую патриотическую форму для товарищеских матчей. Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022