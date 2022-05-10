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«Это не красит «Динамо». Гогниев рассказал об инциденте с автобусом перед полуфиналом КР

«Это не красит «Динамо». Гогниев рассказал об инциденте с автобусом перед полуфиналом КР
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал об инциденте с автобусом перед полуфиналом Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Хочется сказать про то, что случилось до игры. Мы приехали на автобусе, а нас никто не встретил. Это не красит «Динамо». С уважением отношусь к клубу, болельщикам, но так же нельзя. Нужно уважать соперника!

Нам сказали ехать задом, когда можно было развернуться и проехать. Когда мы уже развернулись нам сказали: «Нет, уже поздно!». Сомневаюсь, что это было случайно. «Динамо» приехало через три минуты. К сопернику нужно с уважением относиться», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» в финале Кубка России встретится с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

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