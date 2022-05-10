Колыванов после победы «Динамо» в полуфинале КР объяснил разницу между клубами РПЛ и ФНЛ

Российский специалист Игорь Колыванов прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» (3:0).

«Сегодня был настрой у команды, который болельщики не видели в последних матчах. «Динамо» прекрасно понимало, что с «Аланией» нужно играть в полную силу. С первых минут мы увидели прессинг, высокую игру, давление со стороны динамовцев. Что отличает команду Премьер-лиги от ФНЛ? Когда команда собирается и ей победа очень нужна, виден класс игроков, которые быстрее думают, быстрее принимают решения. Мастерство игроков «Динамо», вы сами понимаете, выше, чем у игроков «Алании». Матч был интересным, но с полным преимуществом «Динамо». Десять лет динамовцы не были в финале кубка и предоставился прекрасный шанс сыграть 29 мая в финале, которым «Динамо» воспользовалось.



Думаю, что в другом полуфинале будет похожая картина, как сегодня, потому что «Спартак» после неудачного сезона в чемпионате захочет побороться за Кубок России», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.