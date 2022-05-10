«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 33-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Ливерпуля» на перенесённый матч 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Динь, Макгинн, Накамба, Д. Луис, Коутиньо, Ингс, Уоткинс.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Кейта, Джонс, Диас, Жота, Мане.
После 35 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Красные набрали 83 очка. «Астон Вилла» с 43 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у него 86 очков. «Горожане» являются действующими чемпионами Англии.
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